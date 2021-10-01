Яким знакам зодіаку пощастить у коханні в жовтні 2021 року

Вважати, що ретроградний Меркурій не робить ніякого впливу на справи сердечні, велика помилка.

Пропущені дзвінки, написані з помилками або неправильно зрозумілі електронні листи і СМС можуть наламати багато дров і принести серйозні проблеми в стосунки двох людей, які кохають одне одного. Проте це не означає, що так складеться абсолютно у всіх. Кому ж пощастить у коханні в жовтні-2021?

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнятам необхідно звернути увагу на людину з їхнього оточення, яка давно їм симпатизує, але водночас вони не відповідають їй взаємністю. Швидше за все, представники знака просто поки не розгледіли її, якщо ж вони завдадуть собі клопоту зробити це, то з подивом виявлять, що саме такого супутника життя вони шукали останнім часом. Головне, не упустити шанс ближче познайомитися з ним — прикро буде, якщо він, зневірившись звернути на себе увагу, знайде інший — більш тямкий — об'єкт для своїх почуттів.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки — насмперед ідеться про самотніх представників знака — нарешті зустрінуть людину, яку захочуть назвати своєю другою половинкою. Щоправда, для цього їм треба припинити керуватися народною мудрістю про те, що доля і за грубкою знайде — стосовно них вона не спрацює. Зірки закликають представників знака відгукуватися на пропозиції друзів познайомити їх зі своїми приятелями, і, якщо, звичайно, дозволить епідемічна ситуація, частіше виходити в люди — бувати на виставках, концертах, виставах і вечірках — тобто, в місцях великого скупчення людей.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви несподівано для них самих проведуть з близькою людиною другий медовий місяць. Їхні стосунки, які, здавалося, розвивалися за низхідною і повинні були ось-ось підійти до кінця, з якоїсь неймовірної причини пройшли перезавантаження і знову рвонули вгору. В результаті кілька щасливих днів їм забезпечені — зірки наполегливо рекомендують їм провести їх на природі, тоді цей час виявиться не тільки приємним у всіх сенсах, але і корисним для здоров'я, що їм зараз зовсім не завадить.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водоліям варто дослухатися до порад зірок і в стосунках із близькою людиною взяти ініціативу в свої руки: чекати, що вона зробить те, чого ви від неї очікуєте, — марна трата часу. Як то кажуть, хочете зробити добре — зробіть самі, і саме цю фразу потрібно зараз взяти на озброєння представникам знака. Не дивно, що все в результаті складеться саме так, як вони хочуть. Головне, не квапити події і дозволити їм — зрозуміло, під наглядом — рухатися так, як призначено долею: незважаючи на активні дії із завоювання руки і серця коханої людини, з нею все-таки змагатися не варто.

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