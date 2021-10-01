Які знаки зодіаку розбагатіють у жовтні 2021 року

У жовтні багато справ і проєктів будуть поставлені на паузу.

Всьому виною — ретроградний рух Меркурія, в якому він пробуде до 23 жовтня, після чого можна поступово починати професійну активність. Втім, це не означає, що ніхто не може розраховувати на серйозні грошові надходження. Так хто розбагатіє в жовтні 2021 року?

Овен (21.03 – 20.04)

Овни покращать своє фінансове становище завдяки новій посаді, яку вони — з великою часткою ймовірності — отримають в цей час. До того ж висока зарплата не буде йти разом із нею, так би мовити, пакетом — все буде залежати від того, як представники знака зможуть показати себе на новому місці. Тільки-но їм вдасться успішно виконати всі завдання, які поставить перед ними начальством, більше грошей вони зможуть отримати. Зірки впевнені, що з продуктивністю праці — і, відповідно, з платнею — у Овнів проблем не буде.

Лев (23.07 – 21.08)

До Левів гроші прийдуть завдяки близьким людям — друзям або родичам, колегам і діловим партнерам. Хтось із них отримає вигідну пропозицію, яка дозволить значно збільшити суму на банківському рахунку, до когось вчасно прийдуть на допомогу, видавши необхідний — і зовсім безвідсотковий — кредит. У будь-якому разі гроші, зробивши оберт, принесуть прибуток, про який ще місяць тому могли тільки мріяти. Левам же залишиться тільки подумати про те, як і куди їх витратити, але, як казала героїня культового фільму, ця проблема вирішувана.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези можуть розраховувати на фінансові надходження з різних джерел — як від основної роботи, так і від вигідних підробітків, які можуть запропонувати їм в цей час. Вони легко наповнять їхні матеріальні засіки. Представникам знака буде вистачати на все, чого вони потребують, більш того, вони зможуть зробити солідні заощадження, які наповнять їх упевненістю в завтрашньому дні — Тельцям приємно буде знати, що в разі чого вони не залишаться без необхідних їм коштів.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони, можливо, зможуть заробити не так багато, як їм би того хотілося, зате кошти будуть надходити до них вчасно і стабільно, вони навіть не помітять, що мають потребу в грошах. Треба віддати належне представникам знака — вони вміють заробляти, до того ж роблять це своїм розумом, не вводячи в оману і не підставляючи ні колег, ні начальство, ні ділових партнерів, так що одержують зовсім заслужену винагороду. Головне для Скорпіонів — не допускати легковажного ставлення до грошей: варто ретельно перераховувати їх і обережно поводитися з банківськими картками.

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