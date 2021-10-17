17 октября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

17 октября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

17 октября в мире отмечается Всемирный день донорства и трансплантации органов.

Какой сегодня день

В воскресенье, 17 октября, в мире отмечают Международный день борьбы с бедностью, Всемирный день донорства и трансплантации органов, Всемирный день пения, День яркой одежды и Международный день правильных действий при землетрясениях.

В Аргентине в этот день празднуют День лояльности, на Гаити — День памяти Жан-Жака Дессалина, в Японии, Окинава — День окинавской соби.

Памятные даты 17 октября

1113 — построен Киево-Михайловский Златоверхий собор (разрушен в 1934).

1660 — Слободищенский трактат — договор между гетманом Юрием Хмельницким и Речью Посполитой.

1967 — в Великобритании опубликовали "Акт об аборте" ( "Abortion Act"), который начал легализацию в Западной Европе искусственного прерывания беременности (уже узаконенного в то время в социалистических странах).

1990 — в Киеве на площади Октябрьской революции завершилось голодовка студентов, которые добились от Верховного Совета УССР принятия постановления о выполнении их политических требований.

Церковный праздник сегодня 17 октября

17 октября православная церковь отмечает память священномученика Иерофея, живший в Афинах в 1 веке. В христианство его вместе с Дионисием Ареопагиту, память которого отмечается накануне, обратил апостол Павел. Он посвятил Иерофея, бывшего на тот момент члена афинского ареопага, в сан епископа. По преданию, оба епископа — Иерофей и Дионисий — присутствовали при погребении Девы Марии. Святой погиб от рук язычников, войдя в историю как мученик.

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Что нельзя делать этого дня

17 октября старались не пить алкогольные напитки, так как в этот день в пьяного человека может бес поселиться и довести его до безумия.

На Ерофея большой риск быть обманутым, не поддавайтесь сегодня ни на какие уговоры.

Приметы на 17 октября

Считается, что в этот день лешие дурят: ломают деревья, гоняют зверей, слоняются и кричат, хлопают в ладоши и хохочут до самого утра, после пения первых петухов проваливаются сквозь землю, чтобы появиться к весне из-под земли.

С Ерофея и зима шубу надевает.

С Ерофея холода сильнее.

На Ерофеев день один "Ерофеич" душу греет.

Associated Press

Именины 17 октября

День ангела (именины) сегодня, 17 октября, празднуют: Василий, Вероника, Владимир, Дмитрий, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тихон, Яков.

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