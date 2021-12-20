День ангела 21 грудня: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня іменини відзначають носії чотирьох імен.

День ангела — це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 21 грудня святкують: Анфіса, Вікторія, Кирило, Сергій.

Чоловічі іменини

Кирило

У перекладі з грецького ім'я Кирило має значення "пан" або "владика". Кирило спокійна і життєрадісна людина. У нього прекрасне почуття гумору, що контрастує із залізною волею та серйозним ставленням до багатьох речей. Кирило не любить проявляти свої почуття відкрито, тільки найближчі можуть знати, що у нього на душі. Кирило любить великі і галасливі компанії, хоча і тримається на таких заходах трохи відокремлено. Самостійність і цілеспрямованість Кирила допомагає йому в кар'єрному зростанні і отриманні авторитету у колег.

Сергій

Як стверджують історики, Сергій – це римське родове ім'я. Більш глибока етимологія імені важка, оскільки сам рід Сергіїв зараховує себе аж до етрусків, а то і до троянців. Деякі фахівці стверджують, що значення ім'я Сергій – "високий" або "знатний". Всі Сергії досить образливі. Їх можна зачепити навіть найменшою критикою. Сергій дуже непередбачуваний. У нього хороша інтуїція, він здатен бачити людей наскрізь. З ним не можливо не посваритися і важко вжитися.

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Жіночі іменини

Анфіса

Фахівці стверджують, що Анфіса – це ім'я грецького походження, і в перекладі означає "квітка". Дорослу Анфісу дуже важко зрозуміти. Зовні вона скромна і добросерда, але під час близького знайомства стають помітні гордість, схильність до "роботи на публіку". Це звичайно не додає їй друзів, але вона з цього приводу не переживає. Анфіса – досить цілеспрямована особа, що доповнюється невгамовною тягою до красивого життя. Саме бажання досягти успіху і буде її головною рушійною силою на все життя.

Вікторія

Вікторія – це ім'я латинського походження і у перекладі означає "переможниця". Вікторія має аналітичний розум і під час ухвалення рішень більш схильна покладатися на логіку, ніж на інтуїцію. Вона не любить порожніх перебувань у мріях і не буде чекати на принца на білому коні. Це можна віднести до всіх галузей життя Вікторії. Часто вона має знервований вигляд, хоча правильніше цей стан у неї назвати зосередженістю.

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