Попереду морози: у Києві від сьогодні запрацюють пункти обігріву

Пункти обігріву традиційно відкрили у приміщеннях комунальних підприємств, лікарнях і в територіальних центрах соціального обслуговування.
У Києві від сьогодні запрацюють пункти обігріву. Усе через погіршення погодних умов. Синоптики попереджають – попереду морози.
Про це йдеться у сюжеті "Ранку з 1+1".
Пункти обігріву традиційно відкрили у приміщеннях комунальних підприємств, лікарнях і в територіальних центрах соціального обслуговування.
Аби їх розпізнати необхідно звертати увагу на спеціальні таблички або ж шукати їхні адреси на сайті міської ради чи ДСНС.
Важливо пам’ятати, що до пунктів обігріву може звернутися кожен, хто потребує допомоги в морозні дні.
Там можна отримати першу домедичну допомогу або ж випити гарячого чаю. У столиці деякі пункти обігріву мають банки одягу, де за потреби можна взяти собі теплий одяг і взуття.
За даними Укргідрометцентру, у Києві на цьому тижні очікується до -13°C.
Читайте також:
- Пес Джек, якого лишили в парку на "Дорогожичах" у Києві, а потім забрали, повернувся до притулку: що сталося
- До Києва прийде серйозне похолодання
- Ковзанки у Києві: де покататися та скільки це коштує (фото)
- "Перехворіти доведеться всім – і вакцинованим, і невакцинованим": Світлана Гук про ситуацію з коронавірусом в Україні
- Новий рік-2022 у Києві: де святкувати та скільки це коштуватиме
- Стало відомо, коли київські школярі підуть на зимові канікули