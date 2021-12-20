Попереду морози: у Києві від сьогодні запрацюють пункти обігріву

Попереду морози: у Києві від сьогодні запрацюють пункти обігріву

Пункти обігріву традиційно відкрили у приміщеннях комунальних підприємств, лікарнях і в територіальних центрах соціального обслуговування.

У Києві від сьогодні запрацюють пункти обігріву. Усе через погіршення погодних умов. Синоптики попереджають – попереду морози.

Про це йдеться у сюжеті "Ранку з 1+1".

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Пункти обігріву традиційно відкрили у приміщеннях комунальних підприємств, лікарнях і в територіальних центрах соціального обслуговування.

Аби їх розпізнати необхідно звертати увагу на спеціальні таблички або ж шукати їхні адреси на сайті міської ради чи ДСНС.

Важливо пам’ятати, що до пунктів обігріву може звернутися кожен, хто потребує допомоги в морозні дні.

Там можна отримати першу домедичну допомогу або ж випити гарячого чаю. У столиці деякі пункти обігріву мають банки одягу, де за потреби можна взяти собі теплий одяг і взуття.

За даними Укргідрометцентру, у Києві на цьому тижні очікується до -13°C.

У Києві запрацюють пункти обігріву

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