Назвав причину фіаско: Джошуа висловився про свою поразку нокаутом від Дюбуа

Ей Джей визнав, що припустився великої кількості помилок.
Британський бокер надважкої ваги Ентоні Джошуа прокоментував свою дострокову поразку від чемпіона світу за версією IBF Даніеля Дюбуа.
Після бою Ей Джей визнав, що припустився великої кількості помилок, що й стало причиною фіаско.
"Я віддаю належне Даніелю та його команді. Ми ризикнули заради успіху, але зазнали невдачі. Знаєте, я готовий рознести ринг, але мені потрібно залишатися стриманим, дуже професійним і висловити повагу до мого суперника.
Я завжди казав собі, що я боєць на все життя. Ми продовжимо ризикувати. У мене був різкий, швидкий суперник, з мого боку було багато помилок, але це наша гра", – наводить слова Джошуа talkSPORT.
Дюбуа нокаутував Джошуа у п'ятому раунді. Перед цим Ентоні тричі побував у нокдауні – у першому, третьому та четвертому раундах.
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Для Дюбуа це був перший у кар'єрі захист звання чемпіона світу. Раніше Даніеля, який достроково переміг хорвата Філіпа Хрговича у поєдинку за тимчасовий титул IBF, підвищили до повноцінного чемпіона організації після того, як колишній абсолютний чемпіон світу Олександр Усик відмовився від цього пояса.
Тож саме Дюбуа залишається володарем одного з чотирьох головних поясів у хевівейті. Інші три титули (WBA, WBO, WBC) належать Усику, який 21 грудня 2024 року проведе реванш проти Тайсона Ф'юрі.
У послужному списку 27-річного Дюбуа тепер 22 перемоги (21 – нокаутом) та дві поразки, яких він зазнав від Усика 2023 року та свого співвітчизника Джо Джойса 2020 року.
34-річний Джошуа зазнав четвертої поразки в кар'єрі. До цього Ей Джей 2019 року поступився Енді Руїсу, а 2021-го та 2022-го програв Усику.
Раніше повідомлялося, що Усик відреагував на сенсаційну поразку Джошуа нокаутом від Дюбуа.
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