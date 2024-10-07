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Враг завершил полную оккупацию Красногоровки — Deep State

Враг завершил полную оккупацию Красногоровки — Deep State

Российские военные продолжают наступление. / Фото: Associated Press

Аналитики изменили карту боевых действий.

Карта боевых действий обновлена.

Об этом сообщает аналитический канал Deep State.

Также враг завершил полную оккупацию Красногоровки.

К тому же россияне продвинулись в Цукурино, возле Горняка и Любимовки.

Ранее сообщалось, что россияне продвинулись возле Северного, Красногоровки и Торецкая в Донецкой области.

Как информировали ранее, по данным Института изучения войны (ISW), украинские силы сдерживают наступления россиян по нескольким направлениям.

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