Враг завершил полную оккупацию Красногоровки — Deep State

Карта боевых действий обновлена.

Об этом сообщает аналитический канал Deep State.

Также враг завершил полную оккупацию Красногоровки.

К тому же россияне продвинулись в Цукурино, возле Горняка и Любимовки.

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Ранее сообщалось, что россияне продвинулись возле Северного, Красногоровки и Торецкая в Донецкой области.

Как информировали ранее, по данным Института изучения войны (ISW), украинские силы сдерживают наступления россиян по нескольким направлениям.

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