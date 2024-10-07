Враг завершил полную оккупацию Красногоровки — Deep State

Аналитики изменили карту боевых действий.
Карта боевых действий обновлена.
Об этом сообщает аналитический канал Deep State.
Также враг завершил полную оккупацию Красногоровки.
К тому же россияне продвинулись в Цукурино, возле Горняка и Любимовки.
Ранее сообщалось, что россияне продвинулись возле Северного, Красногоровки и Торецкая в Донецкой области.
Как информировали ранее, по данным Института изучения войны (ISW), украинские силы сдерживают наступления россиян по нескольким направлениям.
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