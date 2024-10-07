Как Украина дает отпор путинским беспилотникам-разведчикам — The Times

Украинские дроны-перехватчики, которые охотятся за российскими разведывательными БПЛА, прекратили эру доминирования РФ в воздушной разведке во время войны в Украине.

Об этом говорится в материале The Times.

В начале 2024 года разведывательные БПЛА "Орлан-10", Zala и Supercam РФ постоянно следили за позициями ВСУ. Беспилотники достигали до 5000 м и были недосягаемы для украинских средств поражения на земле, а системы РЭБ были не эффективными.

В условиях, когда ВСУ не имели разведывательных дронов такого класса, и не имели эффективных средств противодействия русским дронам, враждебные БПЛА стали смертоносной проблемой для ВСУ.

К примеру, в марте 2024 года россияне смогли уничтожить две пусковые установки из состава зенитно-ракетного комплекса Patriot возле Покровска, в более чем 30 км от линии фронта.

Как российские беспилотники потеряли преимущество

Уже в июне российские разведывательные БПЛА внезапно утратили преимущество. Бойцы 38-й бригады морской пехоты ВСУ, воюющие на Херсонском направлении, уставшие от постоянного наблюдения за ними из российских беспилотников, нашли способ противодействия. Модифицированный FPV-дрон смог догнать российский беспилотник Zala на высоте 1300 м и уничтожить его.

"В первые дни этим летом, когда мы впервые работали над тем, как использовать FPV на большой высоте, россияне не могли сообразить, почему они внезапно теряют так много беспилотников", — завидовал морской пехотинец "Иисус".

Украинские командиры не разглашают деталей нового метода, используемого их подразделениями пилотов FPV-камикадзе, однако по всей линии фронта потери российских дронов-разведчиков выросли в четыре раза, а время пребывания над позициями ВСУ резко сократилось.

Сейчас россияне ищут способы противодействовать украинским дронам-перехватчикам.

Напомним, на днях украинский FPV-дрон влетел во вражеский танк и уничтожил его полностью. Видео можно посмотреть на ТСН.ua.

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