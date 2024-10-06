В Киеве раздались взрывы, работают силы ПВО.
Киев атакуют вражеские БПЛА, в городе работают силы ПВО.
«Вражеские БпЛА заходят на столицу по разным направлениям. Оставайтесь в укрытиях!» – сообщил городской голова Виталий Кличко.
«Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!», - добавил начальник КГВА Сергей Попко.
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