В Киеве раздались взрывы, работают силы ПВО.

Киев атакуют вражеские БПЛА, в городе работают силы ПВО.

«Вражеские БпЛА заходят на столицу по разным направлениям. Оставайтесь в укрытиях!» – сообщил городской голова Виталий Кличко.

«Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!», - добавил начальник КГВА Сергей Попко.

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