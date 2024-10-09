Ночью в Украине работали силы ПВО: где было громко

Враг снова не дал выспаться украинцам.

В ночь на 9 октября враг атаковал Украину беспилотниками.

Кое-где была объявлена воздушная тревога, раздавались взрывы и работали силы ПВО.

В частности, взрывы прогремели:

Полтавщина;

Винницкая;

Одещина.

Напомним, что ранее сообщалось, что по Украине кружат вражеские беспилотники: названо направление движения.

Добавим, что утром 8 октября в Киевской области была объявлена воздушная тревога, которая впоследствии распространилась и на столицу.