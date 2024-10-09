На Сумщине раздалось 26 взрывов: есть погибшие

Стала известна ситуация на приграничных Сумской области по состоянию на 21.00 8 октября 2024 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в сообщении в соцсетях.

В течение дня россияне совершили 22 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 26 взрывов. Обстрелы потерпели Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Речковская, Белопольская, Краснопольская, Новослободская громады.

Краснопольская громада: осуществлен пуск КАБ (1 взрыв), обстрел из гранатомета АГС (6 взрывов).

Хотинская громада: зафиксирован пуск КАБ (3 взрыва).

Новослободская громада: нанесена атака КАБ (2 взрыва).

Николаевская громада: был пуск КАБ (1 взрыв).

Юнаковская громада: осуществлен пуск КАБ (1 взрыв).

Белопольская громада: зафиксированы пуски КАБ (8 взрывов), удар FPV-дрона (1 взрыв).

Миропольская громада: враг нанес атаку FPV-дрона (1 взрыв).

Речковская громада: были пуски КАБ (3 взрыва).

Кроме того, сегодня утром со вражеского самолета произведен пуск авиабомб КАБ (4 взрыва) по территории Эсманьской громады. В результате авиаудара погибли 2 местных жителя.

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Напомним, 3 октября в Сумах раздались взрывы. У жителей призывают находиться в безопасности.

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