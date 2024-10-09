Астрологический прогноз на 9 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда успешными являются вновь начатые дела, те же, которые были отложены на некоторое время, ожидаемого результата не дадут – от них нужно отказаться.

Символ дня: Птица Феникс.

Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: красный.

Счастливые камни дня: красный гранит, хризолит.

За какую часть тела отвечает: желудочно-кишечный тракт.

Болезни дня: велика вероятность подхватить вирусное заболевание, которое может иметь серьезные последствия, поэтому нужно избегать мест массового скопления людей, от которых можно заразиться.

Питание дня: можно голодать, поститься и устраивать разгрузочные дни.

Стрижка дня: один и лучших дней для стрижки.

Дачные работы дня: от работы на земле нужно отказаться – ожидаемого результата она не даст.

Магия и мистика дня: можно читать заговоры, помогающие победить во время судебных заседаний.

Сны дня: необходимо обратить внимание на сюжет сна – он будет содержать важную подсказку от подсознания.

Табу дня: нельзя вести сидячий образ жизни.

Цитата дня: "Побороть дурные привычки можно только сегодня, а не завтра" (Конфуций).

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