Астрологический прогноз на 9 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда успешными являются вновь начатые дела, те же, которые были отложены на некоторое время, ожидаемого результата не дадут – от них нужно отказаться.
Символ дня: Птица Феникс.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: красный.
Счастливые камни дня: красный гранит, хризолит.
За какую часть тела отвечает: желудочно-кишечный тракт.
Болезни дня: велика вероятность подхватить вирусное заболевание, которое может иметь серьезные последствия, поэтому нужно избегать мест массового скопления людей, от которых можно заразиться.
Питание дня: можно голодать, поститься и устраивать разгрузочные дни.
Стрижка дня: один и лучших дней для стрижки.
Дачные работы дня: от работы на земле нужно отказаться – ожидаемого результата она не даст.
Магия и мистика дня: можно читать заговоры, помогающие победить во время судебных заседаний.
Сны дня: необходимо обратить внимание на сюжет сна – он будет содержать важную подсказку от подсознания.
Табу дня: нельзя вести сидячий образ жизни.
Цитата дня: "Побороть дурные привычки можно только сегодня, а не завтра" (Конфуций).
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