Астрологічний прогноз на 9 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли успішними є знову початі справи, ті ж, що були відкладені на деякий час, очікуваного результату не дадуть – від них треба відмовитись.

Символ дня: Птах Фенікс.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір: червоний.

Щасливі камені дня: граніт червоний, хризоліт.

За яку частину тіла відповідає: шлунково-кишковий тракт.

Хвороби дня: велика ймовірність підхопити вірусне захворювання, яке може мати серйозні наслідки, тому потрібно уникати місць масового скупчення людей, яких можна заразитися.

Харчування дня: можна голодувати, постувати та влаштовувати розвантажувальні дні.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Дачні роботи дня: від роботи на землі потрібно відмовитись – очікуваного результату вона не дасть.

Магія та містика дня: можна читати змови, які допомагають перемогти під час судових засідань.

Сни дня: необхідно звернути увагу на сюжет сну – він міститиме важливу підказку від підсвідомості.

Табу дня: не можна вести сидячий спосіб життя.

Цитата дня: «Подолати погані звички можна тільки сьогодні, а не завтра» (Конфуцій).

Читайте також: