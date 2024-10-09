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На Сумщині пролунало 26 вибухів: є загиблі

На Сумщині пролунало 26 вибухів: є загиблі

Наслідки ворожої атаки / Офіс генерального прокурора

Ворог продовжує знищувати Сумщину.

Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 8 жовтня 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соцмережах. 

Протягом дня росіяни здійснили 22 обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 26 вибухів. Обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Річківська, Білопільська, Краснопільська, Новослобідська громади.

  • Краснопільська громада: здійснено пуск КАБ (1 вибух), обстріл з гранатомету АГС (6 вибухів).
  • Хотінська громада: зафіксовано пуск КАБ (3 вибухи).
  • Новослобідська громада: завдано атаку КАБ (2 вибухи).
  • Миколаївська громада: був пуск КАБ (1 вибух).
  • Юнаківська громада: здійснено пуск КАБ (1 вибух).
  • Білопільська громада: зафіксовано пуски КАБ (8 вибухів), удар FPV-дрона (1 вибух).
  • Миропільська громада: ворог завдав атаки FPV-дрона (1 вибух).
  • Річківська громада: були пуски КАБ (3 вибухи).
  • Крім того, сьогодні вранці з ворожого літака здійснено пуск авіабомб КАБ (4 вибухи) по території Есманьської громади. Внаслідок авіаудару загинуло 2 місцевих мешканців.

Нагадаємо, 3 жовтня у Сумах пролунали вибухи. В мешканців закликають перебувати в безпеці. 

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