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Стало відомо, скільки осіб загинуло при спробі втекти за кордон

Стало відомо, скільки осіб загинуло при спробі втекти за кордон

Люди намагаються фальшувати умови виїзду / Фото: ТСН.ua

У пунктах пропуску щоденно відбуваються спроби незаконно перетнути кордон.

Уже понад 40 українців втратили своє життя, намагаючись незаконно перетнути кордон, здебільшого на річках та в горах.

Про це повідомив на брифінгу речник ДПСУ Андрій Демченко, - пише Укрінформ.

"Щонайменше понад 40 осіб втратили життя, намагаючись подолати лінію кордону у незаконний спосіб. Більшість таких випадків сталось по річках. Фактично люди тонули, не оцінивши свої сили. Є випадки, звичайно, і в горах", – сказав речник і додав, що неодноразово прикордонники рятували життя особам, які блукали горами і були на межі виснаження.

Демченко наголосив, що у пунктах пропуску щоденно відбуваються спроби незаконно перетнути кордон. Це підробка документів, фальшування умов виїзду. Але більше спроб відбувається поза межами пунктів пропуску: як і раніше, найбільш активним напрямком залишається кордон з Румунією та Молдовою. Менше випадків фіксується на кордоні з Угорщиною, Словаччиною та Польщею.

Речник відзначив, що починаючи з серпня відмічається динаміка до зменшення спроб незаконного перетину кордону. За його словами, вже похолодало, і в горах випадав сніг. "Йдуть дощі, і тому через складні погодні умови кількість спроб незаконного перетину кордону зменшується", – уточнив він.

Нагадаємо, Тиса, яку в народі називають "річкою смерті", обросла фортифікаціями від ухилянтів.

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