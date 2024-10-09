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Потери России на 9 октября: Генштаб обновил данные

Потери России на 9 октября: Генштаб обновил данные

Уничтожено более 664 тыс. захватчиков РФ. / Фото: Associated Press

Россияне потеряли немало техники.

По состоянию на утро 9 октября 2024 года ВСУ уничтожили 664 120 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1150 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 664 120 (+1150) человек,
  • танков ‒ 8944 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 17751 (+11) ед,
  • артиллерийских систем – 19222 (+19) ед,
  • РСЗО – 1223 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 973 (+0) ед,
  • самолетов – 368 (+0) ед,
  • вертолетов – 328 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 16718 (+31),
  • крылатые ракеты ‒ 2618 (+0),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 26240 (+55) ед,
  • специальная техника – 3385 (+12).

Как сообщалось, в ISW заявили, что у России будут трудности с обеспечением своих подразделений техникой. Аналитики напомнили, что российские войска использовали значительное количество бронетехники в течение первых недель своего наступления по захвату Авдеевки в октябре 2023 года.

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