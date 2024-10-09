Потери России на 9 октября: Генштаб обновил данные

По состоянию на утро 9 октября 2024 года ВСУ уничтожили 664 120 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1150 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 664 120 (+1150) человек,

танков ‒ 8944 (+4) ед,

боевых бронированных машин ‒ 17751 (+11) ед,

артиллерийских систем – 19222 (+19) ед,

РСЗО – 1223 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 973 (+0) ед,

самолетов – 368 (+0) ед,

вертолетов – 328 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 16718 (+31),

крылатые ракеты ‒ 2618 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 26240 (+55) ед,

специальная техника – 3385 (+12).

Как сообщалось, в ISW заявили, что у России будут трудности с обеспечением своих подразделений техникой. Аналитики напомнили, что российские войска использовали значительное количество бронетехники в течение первых недель своего наступления по захвату Авдеевки в октябре 2023 года.

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