Втрати Росії станом на 9 жовтня: Генштаб оновив дані

Росіяни втратили чимало техніки.
Станом на ранок 9 жовтня 2024 року ЗСУ знищили 664 120 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1150 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу ‒ близько 664 120 (+1150) осіб,
- танків ‒ 8944 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17751 (+11) од,
- артилерійських систем – 19222 (+19) од,
- РСЗВ – 1223 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 973 (+0) од,
- літаків – 368 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 16718 (+31),
- крилаті ракети ‒ 2618 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26240 (+55) од,
- спеціальна техніка ‒ 3385 (+12).
Як повідомлялося, в ISW заявили, що Росія матиме труднощі із забезпеченням своїх підрозділів технікою. Аналітики нагадали, що російські війська використали значну кількість бронетехніки протягом перших тижнів свого наступу із захоплення Авдіївки в жовтні 2023 року.
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