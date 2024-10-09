Втрати Росії станом на 9 жовтня: Генштаб оновив дані

Станом на ранок 9 жовтня 2024 року ЗСУ знищили 664 120 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1150 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу ‒ близько 664 120 (+1150) осіб,

танків ‒ 8944 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 17751 (+11) од,

артилерійських систем – 19222 (+19) од,

РСЗВ – 1223 (+0) од,

засоби ППО ‒ 973 (+0) од,

літаків – 368 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 16718 (+31),

крилаті ракети ‒ 2618 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 26240 (+55) од,

спеціальна техніка ‒ 3385 (+12).

Як повідомлялося, в ISW заявили, що Росія матиме труднощі із забезпеченням своїх підрозділів технікою. Аналітики нагадали, що російські війська використали значну кількість бронетехніки протягом перших тижнів свого наступу із захоплення Авдіївки в жовтні 2023 року.

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