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Втрати Росії станом на 9 жовтня: Генштаб оновив дані

Втрати Росії станом на 9 жовтня: Генштаб оновив дані

Знищено понад 664 тис. загарбників РФ. / Фото: Associated Press

Росіяни втратили чимало техніки.

Станом на ранок 9 жовтня 2024 року ЗСУ знищили 664 120 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1150 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу ‒ близько 664 120 (+1150) осіб,
  • танків ‒ 8944 (+4) од,
  • бойових броньованих машин  ‒ 17751 (+11) од,
  • артилерійських систем – 19222 (+19) од,
  • РСЗВ – 1223 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 973 (+0) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 328 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 16718 (+31),
  • крилаті ракети ‒ 2618 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26240 (+55) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3385 (+12).

Як повідомлялося, в ISW заявили, що Росія матиме труднощі із забезпеченням своїх підрозділів технікоюАналітики нагадали, що російські війська використали значну кількість бронетехніки протягом перших тижнів свого наступу із захоплення Авдіївки в жовтні 2023 року.

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