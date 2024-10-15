Шахраї вимагають гроші від імені голови Одеської ОВА

Олег Кіпер закликав не піддаватися на ці провокації.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що зловмисники від його імені розсилають повідомлення з вимогою переказу грошей. Посадовець закликав не піддаватися на ці провокації.

Про це Кіпер повідомив у Мережі 15 жовтня.

"Шановні громадяни! Від мого імені зловмисники розсилають фальшиві повідомлення з вимогою переказу коштів. Закликаю вас не піддаватися на ці провокації!" – йдеться в заяві голови Одеської ОВА.

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Він зазначив, що такі випадки ретельно фіксуються, а матеріали вже передані правоохоронцям для подальшого розслідування.

Кіпер також закликав залишатися уважними та обачними.

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Фейкові повідомлення від імені начебто Олега Кіпера / Фото: телеграм-канал Кіпера

До слова, Україну сколихнув скандал: колишня бізнесвумен Ганна Фесун проголосила себе "богородицею" і за гроші нібито зцілює людей.

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