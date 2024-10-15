В Україні зафіксовано рекордний відтік школярів перед навчальним роком

Багато людей продають своє майно та виїжджають до Польщі, і це стало наслідком невизначеності в планах держави.

Перед початком нового навчального року 2024/2025 300 тисяч школярів покинули Україну.

Про це повідомила народна депутатка Ніна Южаніна в етері Новини.Live.

Южаніна висловила занепокоєння з приводу великої кількості дітей, які залишили Україну. Вона вважає, що це свідчить про відсутність чітких сигналів від влади щодо планів на майбутнє для громадян.

Нардепка додала, що багато людей продають своє майно та виїжджають з України, переважно до Польщі.

"Це значить, люди не бачать, не розуміють і не чують від влади, який в нас план дій на найближчу осінь, зиму, і, що з наступами й нашими військовими можливостями. Сьогодні люди живуть тут, а завтра продають свою квартиру, житло, майно і вирушають. Ну, найближче – це в Польщу", – розповіла вона.

Нагадаємо, міністр освіти і науки України Оксен Лісовий зазначав, що багато учнів 10-11 класів, особливо хлопців, виїжджають за кордон. Також він повідомляв, що спостерігається посилення відтоку школярів, зокрема тих, хто повинен ставати на облік у військкомат.

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