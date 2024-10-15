Генсек НАТО озвучив послання Путіну щодо України

Очільник Альянсу наголосив, що "нас ніколи не залякають наші противники".

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс не злякається погроз з боку Росії і продовжить рішучу підтримку України.

Про це Рютте сказав під час свого першого візиту до місії НАТО щодо координації допомоги Україні у Вісбадені, повідомляє Reuters.

"Послання (президенту Росії Володимиру Путіну) полягає в тому, що ми продовжимо, що ми зробимо все необхідне, щоб переконатися, що він не доб’ється свого, що Україна переможе", – сказав генсек Альянсу.

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Рютте наголосив, що для НАТО дуже важливо мати повний спектр сил і засобів, необхідних для стримування російської загрози.

"Ми – НАТО. Ми оборонний альянс, ми не наступальний. Ми не зацікавлені в захопленні будь-якої частини будь-якої іншої країни за межами території НАТО. Як демократичний альянс, найсильніший військовий альянс у світовій історії, який служить 1 мільярду людей, ми готові протистояти будь-якій загрозі. Нас ніколи не залякають наші противники", – висловися очільник блоку.

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Видання зауважило, що Рютте виступив на американській базі, де розташована штаб-квартира нової місії під назвою "Допомога НАТО з безпеки і тренування для України" (Security Assistance and Training for Ukraine, NSATU). Вона поступово візьме на себе координацію західної військової допомоги Києву.

До слова, ексгенсек НАТО Єнс Столтенберг визнав, Альянс фактично полегшив Росії вторгнення до України своєю нерішучістю та ненаданням своєчасної та значної військової підтримки.

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