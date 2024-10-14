ЄС інвестує російські гроші у збройову промисловість України – WP

Оскільки Європа не в змозі постачати всю необхідну Україні зброю та боєприпаси, ЄС інвестує у збройову промисловість країни, що швидко розвивається.

Нещодавнє рішення Євросоюзу вкласти близько 440 млн дол. у відроджену збройову промисловість України знаменує значну зміну підходу блоку до війни Росії проти її сусіда, але також підкреслює недоліки оборонного сектору ЄС у виробництві зброї та боєприпасів.

Про це пише видання The Washington Post.

Для внеску ЄС будуть використані гроші, отримані від надприбутків заморожених на Заході російських активів. Це фінансування доповнить приблизно 190 млн дол., які надає уряд Данії.

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Тоді як Європа та США надсилають Україні зброю на мільярди доларів, щоб допомогти у боротьбі проти значно більшої Росії, їхня національна оборонна промисловість – давно орієнтована на міжнародну арену з меншою кількістю конфліктів – намагається зберегти задоволення українського попиту.

"Я думаю, що є усвідомлення того, що Європа не здатна виробляти зброю, яка потрібна Україні, і найпростіше, щоб українці зробили це самі. Якщо в українців є матеріали та гроші, вони можуть зробити це набагато швидше самі", – сказав європейський дипломат на умовах анонімності.

За словами керівника брюссельського офісу Німецького фонду Маршалла Яна Лессера, інвестиції в український збройний сектор "надають більше гнучкості" і "отримують більше можливостей для України в короткі терміни". Це також, "можливо, зменшує тиск на оборонне виробництво в західних країнах".

"Важливо зазначити, що ніщо з цього не замінить широкомасштабне постачання Україні зброї західного виробництва. Це просто реальність безпекової ситуації, в якій опинилася Україна. Ширше – це поступова інтеграція України в західні ланцюги постачань оборонної промисловості", – розповів Лессер.

Фінансування від партнерів є "переломним – не з погляду суми грошей, а ідеї інвестування державних грошей в українську оборонну промисловість", сказав анонімний європейський чиновник. За його словами, гроші підуть на виробництво "ракет, безпілотників" та іншої "зброї глибокого удару".

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Чиновник додав, що кількість грошей, які надходять в оборонну промисловість України, незабаром можуть різко зрости:

"Є низка країн, які, наскільки мені відомо, близькі до того, щоб оголосити про майбутнє використання того самого механізму, або інвестуючи самостійно, або попросять Данію інвестувати свої гроші".

Однак навіть із зовнішніми вливаннями збройовий сектор України ще далекий від того, щоб конкурувати з виробництвом Росії.

"Україні все ще потрібна значна допомога Заходу протягом наступних кількох років для захисту від російської агресії та звільнення стратегічно важливих територій, які зараз окуповані російськими військами", – йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Деякі сектори оборони вже переживають масштабне зростання. За словами президента Володимира Зеленського, Україна має намір виготовити близько 1,5 млн дронів цього року і має можливості виготовити ще 2,5 млн. Це галузь, якої до війни практично не існувало. Нідерланди також оголосили напередодні, що інвестують 440 млн дол. у розробку сучасних безпілотників для України.

Данія керуватиме своїми та ЄС 630 млн дол. фінансування через "данську модель" – домовленість, за якою західні гроші йдуть на оплату контрактів, які Міноборони України вже підписало з виробниками зброї. Це дозволяє українцям визначати пріоритети того, що потрібно.

Датський пілотний проєкт також уже виготовив 18 українських 155-міліметрових гаубиць "Богдана".

З нашого боку не буде "червоних ліній", які б обмежували те, де можна використовувати зброю, заявив сказав Денніс Віркеліст, який керує українською командою в Міноборони Данії.

"Данія та Європейський Союз зможуть показати решті світу, наскільки ефективно ми витрачаємо російські несподівані прибутки на озброєння, яке повертається глибоко до Росії", – зазначив Віркеліст.

Допомога від ЄС є частиною більшого пакета в розмірі 1,5 млрд дол., отриманого від доходів від заморожених російських активів, який був затверджений у травні. Він керується через Європейський фонд миру, який надає гроші для членів ЄС на закупівлю зброї для України.

Виконавчий орган ЄС останніми тижнями оголосив про план надання Україні кредиту на суму до 38 млр дол., знову ж таки підкріпленого надприбутками від заморожених російських активів. Цей план виник у ЄС, оскільки спільна ініціатива з Вашингтоном і країнами G-7 застопорилася.

Зрештою, українські чиновники сподіваються, що країна стане великим експортером зброї, коли її власні потреби будуть задоволені.

Українські оборонні фірми підписали низку угод із західними компаніями, що дозволяють спільне виробництво безпілотників і боєприпасів, а також створення ремонтних цехів для західної техніки.

Робота з українськими фірмами надає явні переваги для іноземних оборонних компаній – наприклад, можливість модифікувати та тестувати свою продукцію в умовах активного конфлікту.

Україна вже підписала початкові контракти з такими великими оборонними гравцями, як німецька Rheinmetall і франко-німецька збройова група KNDS, яка минулого тижня відкрила офіс у Києві. KNDS – одна з кількох західних фірм, які уклали контракт з українською промисловістю на виробництво 155-міліметрових снарядів за стандартом НАТО. Вони вкрай необхідні на передовій і зараз виробляються в Україні, але в невеликих кількостях.

До слова, за інформацією видання Financial Times, Україна розглядає можливість скасувати заборону на експорт вітчизняних безпілотників. Компанії-виробники дронів прагнуть продавати свою надлишкову продукцію закордон, щоб отримати дохід, необхідний для виробництва більшої кількості БпЛА для української армії.

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