Генсек НАТО озвучил послание Путину по Украине

Глава Альянса подчеркнул, что "нас никогда не запугают наши противники".

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс не испугается угроз со стороны России и продолжит решительную поддержку Украины.

Об этом Рютте сказал во время своего первого визита в миссию НАТО по координации помощи Украине в Висбадене, сообщает Reuters.

"Послание (президенту России Владимиру Путину) состоит в том, что мы продолжим, что мы сделаем все необходимое, чтобы убедиться, что он не добьется своего, что Украина победит", – сказал генсек Альянса.

Рютте подчеркнул, что для НАТО очень важно иметь полный спектр сил и средств, необходимых для сдерживания российской угрозы.

"Мы – НАТО. Мы оборонный альянс, мы не наступательный. Мы не заинтересованы в захвате какой-либо части любой другой страны за пределами территории НАТО. Как демократический альянс, сильнейший военный альянс в мировой истории, который служит 1 миллиарду человек, мы готовы противостоять любой угрозе. Нас никогда не запугают наши противники", – высказался глава блока.

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Издание отметило, что Рютте выступил на американской базе, где находится штаб-квартира новой миссии под названием "Помощь НАТО по безопасности и тренировке для Украины" (Security Assistance and Training for Ukraine, NSATU). Она постепенно примет координацию западной военной помощи Киеву.

К слову, экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что Альянс фактически облегчил России вторжение в Украину своей нерешительностью и неоказанием своевременной и значительной военной поддержки.

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