Мошенники требуют деньги от имени главы Одесской ОВА

Олег Кипер призвал не поддаваться этим провокациям.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что злоумышленники от его имени рассылают сообщения с требованием перевода денег. Чиновник призывал не поддаваться этим провокациям.

Об этом Кипер сообщил в Сети 15 октября.

"Уважаемые граждане! От моего имени злоумышленники рассылают фальшивые сообщения с требованием перевода средств. Призываю вас не поддаваться на эти провокации!" – говорится в заявлении главы Одесской ОВА.

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Он отметил, что подобные случаи тщательно фиксируются, а материалы уже переданы правоохранителям для дальнейшего расследования.

Кипер также призвал оставаться внимательными и осмотрительными.

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