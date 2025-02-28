Від 1 березня усі магазини в Україні видаватимуть нові чеки

У нових чеках обов'язково має бути зазначений цифровий код марки акцизного податку.

Від 1 березня в Україні запроваджуються нові форми чеків для реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

Про це йдеться на офіційному сайті Мінфіну.

Відповідно до наказу відомства №601 від 22 листопада, чеки, оформлені за старими зразками, більше не визнаватимуться розрахунковими документами, а їх використання вважатиметься порушенням законодавства.

Від 1 березня в тестовому режимі запрацює електронна система контролю за обігом алкоголю та тютюнових виробів. У нових чеках обов'язково має бути зазначений цифровий код марки акцизного податку.

"Одним із ключових джерел інформації для цієї системи мають бути розрахункові документи за новою формою, в яких уже має зазначатись унікальний ідентифікатор електронної марки акцизного податку або серійний номер електронної марки акцизного податку, які до впровадження нових вимог у розрахункових документах не зазначаються", - пояснили у міністерстві.

Відповідальність за порушення

Якщо від 1 березня 2025 року суб’єкти господарювання видаватимуть покупцям чеки за старою формою, пише сайт "Дебет-Кредит", це вважатиметься порушенням. Якщо бракуватиме навіть одного нового реквізиту, це буде розцінено як невидавання чека.

У загальному випадку за невидавання чека штрафи такі:

100% суми, на яку продано товарів (робіт, послуг) за порушення, вчинене вперше

150% суми, на яку продано товарів (робіт, послуг) за кожне наступне порушення

Утім, для ФОПів, які не торгують підакцизними товарами, побутовою технікою, ліками, ювелірними виробами, до 31 липня 2025 року діє перехідний період.

Раніше повідомлялося, що від початку 2025 року змінились вимоги щодо діяльності підприємців у маленьких населених пунктах, населення яких не перевищує 5000 жителів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТЕРМІНОВО! НОВІ ШТРАФИ для ФОПів в Україні!

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