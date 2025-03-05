Трамп провозгласил "золотой век" Америки

Президент США Дональд Трамп начал свое выступление в Конгрессе США.

Он провозгласил "золотой век" Америки.

Мол, за 43 дня достигли большего, чем другие администрации. "Мы только начинаем", – добавил Трамп.

Что еще заявил Трамп:

Такого еще не было. Мы в начале возвращения, которого еще не видел в мире.

Мы победили в общенациональном голосовании.

Наступил расцвет США.

Многие говорят, что первые месяцы нашего президентства являются лучшими в истории США, после меня идет Джордж Вашингтон.

В то же время, демократы пытаются криками прервать выступление американского президента. Один из конгрессменов был выведен из зала.

Напомним, президент США Дональд Трамп выступает первой речью в Конгресс 4 марта в 21:00 по восточному времени.

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