Трамп провозгласил "золотой век" Америки

Демократы пытаются прервать выступление Трампа вскриками.
Президент США Дональд Трамп начал свое выступление в Конгрессе США.
Он провозгласил "золотой век" Америки.
Мол, за 43 дня достигли большего, чем другие администрации. "Мы только начинаем", – добавил Трамп.
Что еще заявил Трамп:
- Такого еще не было. Мы в начале возвращения, которого еще не видел в мире.
- Мы победили в общенациональном голосовании.
- Наступил расцвет США.
- Многие говорят, что первые месяцы нашего президентства являются лучшими в истории США, после меня идет Джордж Вашингтон.
В то же время, демократы пытаются криками прервать выступление американского президента. Один из конгрессменов был выведен из зала.
Напомним, президент США Дональд Трамп выступает первой речью в Конгресс 4 марта в 21:00 по восточному времени.
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