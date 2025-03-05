Трамп проголосив "золотий вік" Америки

Президент США Дональд Трамп розпочав свій виступ у Конгресі США.

Він проголосив "золотий вік" Америки.

Мовляв, за 43 дні досягли більшого, ніж інші адміністрації. "Ми лише починаємо", - додав Трамп.

Що ще заявив Трамп:

Такого ще не було. Ми на початку повернення, якого ще не бачив світ.

Ми перемогли в загальнонаціональному голосуванні.

Настав розквіт США.

Багато хто каже, що перші місяці нашого президентства є найкращими в історії США, після мене йде Джордж Вашингтон.

Водночас демократи намагаються криками перервати виступ американського президента. Одного з конгресменів вивели з залу.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп виступає першою промовою до Конгресу 4 березня о 21:00 за східним часом.

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