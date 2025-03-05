Трамп проголосив "золотий вік" Америки

Демократи намагаються перервати виступ Трампа викриками.
Президент США Дональд Трамп розпочав свій виступ у Конгресі США.
Він проголосив "золотий вік" Америки.
Мовляв, за 43 дні досягли більшого, ніж інші адміністрації. "Ми лише починаємо", - додав Трамп.
Що ще заявив Трамп:
- Такого ще не було. Ми на початку повернення, якого ще не бачив світ.
- Ми перемогли в загальнонаціональному голосуванні.
- Настав розквіт США.
- Багато хто каже, що перші місяці нашого президентства є найкращими в історії США, після мене йде Джордж Вашингтон.
Водночас демократи намагаються криками перервати виступ американського президента. Одного з конгресменів вивели з залу.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп виступає першою промовою до Конгресу 4 березня о 21:00 за східним часом.
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