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Трамп проголосив "золотий вік" Америки

Трамп проголосив "золотий вік" Америки

Президент США Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Демократи намагаються перервати виступ Трампа викриками.

Президент США Дональд Трамп розпочав свій виступ у Конгресі США. 

Він проголосив "золотий вік" Америки. 

Мовляв, за 43 дні досягли більшого, ніж інші адміністрації. "Ми лише починаємо", - додав Трамп. 

Що ще заявив Трамп: 

  • Такого ще не було. Ми на початку повернення, якого ще не бачив світ.
  • Ми перемогли в загальнонаціональному голосуванні.
  • Настав розквіт США. 
  • Багато хто каже, що перші місяці нашого президентства є найкращими в історії США, після мене йде Джордж Вашингтон. 

Водночас демократи намагаються криками перервати виступ американського президента. Одного з конгресменів вивели з залу. 

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп виступає першою промовою до Конгресу 4 березня о 21:00 за східним часом

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