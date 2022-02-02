Премьер-министр Молдовы заразилась коронавирусом

Глава молдавского правительства продолжит выполнять свои обязанности дистанционно.

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица во вторник, 1 февраля, получила положительный результат теста на COVID-19.

Об этом глава молдавского правительства сообщила на своей странице в Facebook.

"Сегодня я сдала ПЦР-тест на обнаружение вируса SARS-CoV-2, который оказался положительным, — написала политик. — В течение нескольких ближайших дней я планирую работать из дома онлайн".

За последние сутки в Молдове зафиксировали 4 348 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в результате чего общее количество заражений в стране возросло до 445 046.

От осложнений заболевания скончались еще 24 пациента. В общей сложности с COVID-19 связывают 10 666 летальных исходов.

Недавно положительный результат теста на коронавирус также получил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Это произошло после того, как инфекция подтвердилась у одного из его детей.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс отменила свой визит в Украину из-за заболевания COVID-19.

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