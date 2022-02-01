Рятувальники попереджають про ожеледицю і лавинну небезпеку

Рятувальники попереджають про ожеледицю і лавинну небезпеку

Погіршиться погода 1 лютого.

Рятувальники попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Зазначається, що 1 лютого на більшій частині території країни на дорогах буде ожеледиця. Йдеться про I рівень небезпечності - жовтий.

"Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", - йдеться у повідомленні.

Крім того, 1 лютого утримається значна сніголавинна небезпека. Про ІІІ рівень небезпечності попереджають на високогір’ї Закарпаття та у горах Прикарпаття і Львівської областей.

Як повідомлялося, в Україні 1 лютого без істотних опадів. Лише в Карпатському регіоні невеликий сніг. Вдень на півдні Одещини невеликий дощ. На більшій частині території країни на дорогах ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с.

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