Прогноз погоди на 1 лютого: в Україні буде прохолодно, місцями ожеледиця і дощ

Прогноз погоди на 1 лютого: в Україні буде прохолодно, місцями ожеледиця і дощ

Синоптики повідомляють про хмарність із проясненнями.

У вівторок, 1 лютого, в Україні буде прохолодно, але без істотних опадів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики повідомляють про хмарність із проясненнями. Хмарно з проясненнями. В Україні без істотних опадів. Лише в Карпатському регіоні невеликий сніг. Вдень на півдні Одещини невеликий дощ. На більшій частині території країни на дорогах ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с.

Вдень температура повітря буде 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. У Карпатах буде прохолодніше - 5-10 градусів морозу. На півдні стовпчики термометрів покажуть від 2 до 7 градусів тепла.

У Києві 1 лютого буде хмарно з проясненнями. Вдень без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Швидкість південно-західного вітру 7-12 м/с. Вдень на стовпчиках термометра 0-2 градуси морозу.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 рр. в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

Читайте також: