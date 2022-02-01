Спасатели предупреждают об гололедице и лавинной опасности

Ухудшится погода 1 февраля.
Спасатели предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Отмечается, что 1 февраля на большей части территории страны на дорогах будет гололедица. Речь идет о I уровне опасности – желтый.
"Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — говорится в сообщении.
Кроме того, 1 февраля сохранится значительная снеголавинная опасность. Об ІІІ уровне опасности предупреждают на высокогорье Закарпатья и в горах Прикарпатья и Львовской области.
Как сообщалось, в Украине 1 февраля без существенных осадков. В Карпатском регионе небольшой снег. Днем на юге Одесской области небольшой дождь. На большей части территории страны на дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с.
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