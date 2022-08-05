Астрологический прогноз на 5 августа

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: от новых начинаний необходимо отказаться – успешными они не станут, зато можно подобрать "хвосты" – довести до ума начатые ранее дела. Также не стоит принимать важные решения – они заведомо окажутся ошибочными.
Символ дня: летучая мышь.
Стихия дня: Огонь.
Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: оранжевый, шоколадный.
Счастливые камни дня: черный жемчуг, серпентин.
За какую часть тела отвечает: органы грудного отдела.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, представляют опасность, поэтому важно сразу же – после появления первых симптомов – принять необходимые меры. Особенное внимание стоит уделить состоянию сердечно-сосудистой системы – возможно обострение хронических и появление новых недугов.
Сны дня: сны нынешней ночи не имеют значения, поэтому, каким бы ни был их сюжет, не стоит принимать их близко к сердцу.
Афоризм дня: "Смелость – это не отсутствие страха, а сопротивление ему и управлению им" (Марк Твен).
Геометрическая фигура дня: зигзаг.
Ангел-хранитель дня: Амас – исполняет желания.
Магия и мистика дня: можно обращаться с просьбами к языческим богам.
Табу дня: нельзя гадать и смотреться в зеркала.
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