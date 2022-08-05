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Астрологический прогноз на 5 августа

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Астрологический прогноз на 5 августа

Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: от новых начинаний необходимо отказаться – успешными они не станут, зато можно подобрать "хвосты" – довести до ума начатые ранее дела. Также не стоит принимать важные решения – они заведомо окажутся ошибочными. 

Символ дня: летучая мышь. 

Стихия дня: Огонь. 

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий. 

Счастливое число дня: 9. 

Счастливый цвет дня: оранжевый, шоколадный. 

Счастливые камни дня: черный жемчуг, серпентин. 

За какую часть тела отвечает: органы грудного отдела. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, представляют опасность, поэтому важно сразу же – после появления первых симптомов – принять необходимые меры. Особенное внимание стоит уделить состоянию сердечно-сосудистой системы – возможно обострение хронических и появление новых недугов. 

Сны дня: сны нынешней ночи не имеют значения, поэтому, каким бы ни был их сюжет, не стоит принимать их близко к сердцу. 

Афоризм дня: "Смелость – это не отсутствие страха, а сопротивление ему и управлению им" (Марк Твен). 

Геометрическая фигура дня: зигзаг. 

Ангел-хранитель дня: Амас – исполняет желания. 

Магия и мистика дня: можно обращаться с просьбами к языческим богам. 

Табу дня: нельзя гадать и смотреться в зеркала. 

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