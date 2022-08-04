Церковний календар на 5 серпня - кому моляться віряни

Яке свято 5 серпня в церковному календарі

У п'ятницю, 5 серпня 2022 року, вшановують Почаївську ікону Божої Матері. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 5 серпня — Почаївської ікони Божої Матері

Почаївська ікона Божої Матері - найбільш шанована вірянами святиня, яка відома усьому слов'янському світові. Її походження невідоме. Однак існує припущення, що її могли створити у Візантії чи Болгарії, тому що вона написана у візантійському стилі.

Чудотворна ікона вже 400 років перебуває у Почаївській лаврі - обителі, яка розташована в Тернопільській області. В монастирських книгах описано чимало чудес, які виникають від ікони. До неї завжди зверталися ті, хто хотів позбутися невиліковних хвороб, звільнитися від полону.

День Почаївської ікони Божої Матері встановили на честь позбавлення Успенської Почаївської лаври від турецької облоги. Сталося це 1675 року. Хоча монастир і був погано укріплений, але напад вдалося тоді відбити.

Церковний календар на 5 серпня: відео

Народні прикмети на 5 серпня

Гарна погода - в полі чи на городі працювали майже цілодобово.

На небі яскраво горять зірки - скоро прийдуть дощі.

Ввечері опускається туман - на теплу та сонячну погоду.

Що не можна робити 5 серпня