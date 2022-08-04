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Церковный календарь на 5 августа - кому молятся верующие

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Церковный календарь на 5 августа - кому молятся верующие

5 августа – день Почаевской иконы Божией Матери / Фото: news.church.ua

Какой церковный праздник 5 августа – читайте в материале ТСН.ua.

Какой праздник 5 августа в церковном календаре

В пятницу, 5 августа 2022 года, чествуют Почаевскую икону Божией Матери. Что нам известно об этом дне?

Церковный календарь на 5 августа — Почаевской иконы Божией Матери

Почаевская икона Божией Матери — наиболее почитаемая верующими святыня, известная всему славянскому миру. Ее происхождение неизвестно. Однако существует предположение, что ее могли создать в Византии или в Болгарии, потому что она написана в византийском стиле.

Чудотворная икона уже 400 лет находится в Почаевской лавре 0 обители, расположенной в Тернопольской области. В монастырских книгах описано немало чудес, возникающих от иконы. К ней всегда обращались те, кто хотел избавиться от неизлечимых болезней, освободиться от плена.

День Почаевской иконы Божией Матери установили в честь избавления Успенской Почаевской лавры от турецкой осады. Случилось это в 1675 году. Хотя монастырь и был плохо укреплен, но нападение удалось тогда отбить.

Церковный календарь на 5 августа: видео

Народные приметы на 5 августа

  • Хорошая погода - в поле или на огороде работали почти круглосуточно.
  • На небе ярко горят звезды - скоро придут дожди.
  • Вечером опускается туман - на теплую и солнечную погоду.

Что нельзя делать 5 августа

  • Нельзя лениться и долго спать.
  • Не стоит жадничать, особенно на благие дела.
  • Не рекомендуется ругаться, с сориться.
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