У Шрі-Ланці заарештували Йосипа Сталіна та буддійського монаха

Повний тезко радянського диктатора очолює профспілку вчителів Шрі-Ланки і був одним із лідерів протестів, через які президент країни змушений був подати у відставку.

Влада Шрі-Ланки заарештувала Йосипа Сталіна — одного з лідерів масових протестів, які нещодавно відбулися в країні і призвели до зміни очільника держави.

Як повідомляє New York Times, повний тезко радянського диктатора очолює профспілку вчителів Шрі-Ланки і був помітним активістом, який виступив проти влади.

За словами місцевої поліції, Сталіна затримали за проведення демонстрації, яку було заборонено ухвалою суду. Під час арешту активіст сперечався з правоохоронцями та заявляв, що “право на протест — це його демократичне право”.

“Який злочин я вчинив? Я вкрав державні гроші чи вбив людей?” - обурювався Сталін.

Новий очільник Шрі-Ланки Раніл Викрамасінгхе, якого парламент призначив на посаду президента 20 липня, вирішив “зачистити” протестний рух.

Окрім Сталіна, під арешт потрапили ще кілька лідерів опозиції, серед яких - Маханама Теро, буддистський монах. Ще один учасник протестів Джіванта Пейріс, католицький священик, переховується після того, як поліція провела обшук у церкві з ордером на його арешт.

Нагадаємо, експрезидент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса втік із країни на тлі масових протестів через економічну кризу. Парламент Шрі-Ланки обрав новим главою держави Раніла Викрамасінгхе, який займав посаду прем’єр-міністра.

Революція на Шрі-Ланці: що місцеві побачили в президентському палаці

Читайте також: