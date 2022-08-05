В Шри-Ланке арестовали Иосифа Сталина и буддийского монаха

Полный тезка советского диктатора возглавляет профсоюз учителей Шри-Ланки и был одним из лидеров протестов, из-за которых президент страны вынужден был подать в отставку.

Власти Шри-Ланки арестовали Иосифа Сталина — одного из лидеров массовых протестов, недавно прошедших в стране и приведших к смене главы государства.

Как сообщает New York Times, полный тезка советского диктатора возглавляет профсоюз учителей Шри-Ланки и был заметным активистом, выступившим против власти.

По словам местной полиции, Сталина задержали за проведение демонстрации, которая была запрещена решением суда. Во время ареста активист спорил с правоохранителями и заявлял, что "право на протест — это его демократическое право".

“Какое преступление я совершил? Я украл государственные деньги или убил людей?" – возмущался Сталин.

Новый глава Шри-Ланки Ранил Викрамассингхе, которого парламент назначил на пост президента 20 июля, решил "зачистить" протестное движение.

Кроме Сталина, под арест попали еще несколько лидеров оппозиции, среди которых Маханама Теро, буддистский монах. Еще один участник протестов Дживант Пейрис, католический священник, скрывается после того, как полиция провела обыск в церкви с ордером на его арест.

Напомним, экс-президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса скрылся из страны на фоне массовых протестов из-за экономического кризиса. Парламент Шри-Ланки избрал новым главой государства Ранила Викрамассингхе, занимавшего должность премьер-министра.

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