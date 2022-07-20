На Шрі-Ланці обрали нового президента: хто ним став

Експрезидент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса напередодні втік із країни на тлі масових протестів через економічну кризу.

Парламент Шрі-Ланки обрав Раніла Викрамасінгхе новим главою держави після того, як його попередник подав у відставку на тлі протестів.

Про це повідомляє BBC.

До обрання президентом Раніл Викрамасінгхе обіймав посаду прем’єр-міністра.

Викрамасінгхе отримав 134 із 219 голосів, які були визнані дійсними. Його найближчий конкурент Даллас Алахапперума отримав 84 голоси.

Перед новообраним президентом стоїть завдання вивести країну з економічної кризи та відновити громадський порядок після місяців масових протестів.

Він намагатиметься відновити політичну стабільність у Шрі-Ланці, щоб вона могла відновити переговори з Міжнародним валютним фондом (МВФ) про пакет фінансової допомоги.

Однак його обрання може спровокувати подальші заворушення та масові протести на Шрі-Ланці. Протягом останніх двох тижнів демонстранти постійно закликали Раніла Викрамасінгхе піти у відставку, оскільки вони вважають його частиною політичної еліти, яка призвела до кризи в країні.

Викрамасінгхе обіймав посаду прем’єр-міністра країни шість разів від 1993 року.

Нагадаємо, 9 липня, сотні протестувальників увірвалися на територію резиденції президента Шрі-Ланки Готабая Раджапаска до Коломбо. Країна зіткнулася з найважчою кризою за останні 70 років після того, як її валютні резерви обрушилися, унаслідок чого уряду не вистачить доларів для оплати основних зарубіжних товарів, зокрема продуктів харчування, ліків і палива.

Протестувальники підпалили будинок прем’єра, а у президентському палаці влаштували розваги.

Президент Шрі-Ланки погодився піти у відставку після масових протестів. Згодом стало відомо, що він втік на Мальдіви.

На тлі масових протестів у Шрі-Ланці запровадили надзвичайний стан та комендантську годину.

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