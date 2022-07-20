Обстріл Нікополя: рятувальники дістали з-під завалів тіла двох людей

У ніч проти 20 липня російські окупати випустили з "Градів" понад 30 снарядів по Нікополю на Дніпропетровщині.

Рятувальникам вдалося дістали з-під завалів тіла двох людей після обстрілів. Це 70-річний чоловік та 65-річна жінка.

Про це повідомили під час брифінгу в Дніпропетровській ОВА.

Наразі відомо, що внаслідок ворожої атаки травмувалося дев'ять людей, серед яких четверо дітей. Шестеро потерпілих госпіталізували до лікарні. Наразі у стаціонарах Нікополя залишається троє людей. Одну дитину перевезли до лікарні Дніпра.

Обстрілами у місті повністю зруйновано три приватних житлових будинки. Пошкоджено 12 будинків та чотири господарчі споруди. У приватному секторі виникли пожежі. Вогонь вже загасили. На місці обстрілів розбирають завали.

Як повідомлялося, російські окупанти обстріляли Миколаївську область. В результаті поранення отримали 43 людини. Пошкоджено безліч житлових будинків та зафіксовано загоряння полів з зерновими.

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