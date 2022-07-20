На Хмельниччині перед початком навчального року готові лише 20% укриттів у школах

У Хмельницькій області готують укриття в школах та дитсадках, аби в офлайні розпочати навчальний рік.

Перевірка показала, що лише 20% укриттів в закладах освіти Хмельниччини готові до початку навчання. Решта планують завершити до кінця серпня.

Про це повідомляють у Хмельницькій ОВА.

Зокрема, лише у Хмельницькому діють 39 шкіл та 43 заклади дошкільної освіти. Облаштувати в них укриття розпочали в червні. На сховища з міського бюджету виділили понад 12 мільйонів гривень

Слід зауважити, що у закладах освіти, які не виконують безпекові вимоги, навчальний рік не зможуть розпочати у традиційному форматі. Тому перед початком навчання представники ДСНС та поліції перевірять наявність та готовність бомбосховищ у закладах освіти, а також разом з освітянами проведуть низку профілактичних заходів.

Як повідомлялося, у МОН активно працюють задля повернення учнів до шкіл, проте безпека дітей та учителів залишається пріоритетом. Від 1 вересня вчитися офлайн можуть дозволити учням тих регіонів, де немає бойових дій. Крім того, наразі розглядається можливість розділення навчального процесу. Тобто деякі уроки будуть проводитися лише в навчальних класах, інші – онлайн.

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