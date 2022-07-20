Програма ЖВЛ змінює ведучого та транслюватиметься на іншому каналі

8 серпня о 10:00 на ТЕТ відбудеться неочікувана прем'єра – інфотейнмент шоу про життя відомих особистостей "Життя відомих людей" доповнить ефір телеканалу.

Як розповіла генеральна продюсерка телеканалу ТЕТ Оксана Петришин, програма "Життя відомих людей" зазнає змін.

Зокрема, у ЖВЛ познайомлять ближче з новими героями України і розкажуть про їхні подвиги.

"24 лютого життя українців змінилося назавжди: кожен з нас переживає складні часи, але наші цінності, почуття та смисли стали лише глибшими. Ми хочемо показати нашим глядачам "нове" життя відомих людей, яких теж торкнулася війна, у нових реаліях – познайомити ближче з новими героями України та розповісти про їхні подвиги. Українці відчули себе єдиним цілим, адже народ бореться за свою незалежність і право на самовизначеність. Пріоритети та цінності наших людей змінились – і ЖВЛ на ТЕТ розкриє, як саме", – прокоментувала Петришин.

Цього сезону шоу ЖВЛ на ТЕТ покаже глядачам, як змінилося життя відомих людей в умовах війни, поділиться ексклюзивними подробицями та сюжетами з героями. Гостями інфотейнмент шоу стануть не лише всесвітньо відомі особистості, а й народні герої – українці, які проявили себе під час війни та стали популярними завдяки своїй самовідданості та патріотизму. А ще зовсім скоро глядачі дізнаються, хто стане новим харизматичним ведучим шоу.

"Життя відомих людей" – це історії, які навряд залишать когось байдужим: про життя відомих особистостей, зміни в особистому та одкровення війни. Герої програм розкажуть, що їм допомагало триматися, не падати духом, та знаходити позитив для натхнення.

Глядачі познайомляться з народними героями, дізнаються їхні подвиги. Шоу – про справжнє, про реальність, про "нове" життя кожного з нас.

Дізнавайтеся найпотаємніше в житті відомих людей з інфотейнмент шоу "Життя відомих людей" – з 8 серпня у будні о 10:00 на телеканалі ТЕТ.

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