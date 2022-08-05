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Тарас Тополя розповів, як захисники ставляться до вечірок мирних мешканців під час війни

Тарас Тополя розповів, як захисники ставляться до вечірок мирних мешканців під час війни

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Тарас Тополя розповів, як захисники ставляться до вечірок мирних мешканців під час війни

Фото: instagram.com/tarastopolia

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який після повномасштабного вторгнення РФ до України пішов служити парамедиком у 130 батальйоні ТРО, зізнався, як захисники ставляться до вечірок під час війни.

Так, знаменитість, який раніше прокоментував свої відео з передової, зізнався, що на фронті він та інші військовослужбовці спокійно реагують на мирне життя в тилу. Ба більше, захисники кажуть, що саме за це і борються, тому не хочуть, аби українці лише сумували та були в розпачі.

"Люди мають жити, про щось мріяти, усміхатися, жартувати, займатися коханням врешті решт, відпочивати. Все це має бути, тому що заради чого ми тоді боремося тут? Ми ж не боремося заради туги, смутку, розпачу і тотального плачу. Ні, майбутнє держави має бути світлим, успішним, усміхненим. Здобутки мають бути з усмішкою на обличчі", – поділився зірка в інтерв'ю СТБ.

Втім, захисників дратує, коли мирні мешканці перегинають палицю та дозволяють собі зайвого.

"Звичайно, є перебори. Коли якісь відверті хамські вечірки влаштовують, гульки, якісь речі, які контрастують з тим, що в країні війна. Звичайно, на це люди будуть реагувати негативно. І я розумію, чому так", – зазначив він.

Тополя додав, що на "передку" воїни також жартують, сміються і роблять "якісь дурниці".

"Тут такі ж звичайні люди, немає небожителів. Усі однакові: хтось у тилу, хтось на передку. Просто хтось узяв на себе таку функцію, а хтось іншу", – додав зірка.

Нагадаємо, раніше дружина Тараса Тополі, співачка Alyosha розповіла про рідних, які живуть в окупації. Близькі виконавиці перебувають у Херсоні та Запоріжжі.

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