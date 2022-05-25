Російського ґауляйтера Херсонщини завербувало ще радянське КДБ – політолог

Колаборант Володимир Сальдо, якого окупанти призначили ґауляйтером Херсонської області, був завербований ще радянським КДБ.
Так званий голова окупаційної влади Херсону Володимир Сальдо може бути розконсервованим агентом радянського КДБ.
Про це в ефірі проєкту "Нічна варта" на 1+1 заявив політолог Володимир Молчанов.
"Сальдо завербували ще в його молоді роки, коли той перебував у Монгольській народній республіці", – відзначає експерт
Перехід під вплив Комітету держбезпеки, а згодом і ФСБ, пояснює стрімку політичну кар’єру Володимира Сальдо. Наприкінці 1990-х він працював звичайним прораном у підприємстві "Херсонбуд", а вже в 2001-му його призначають заступником голови Херсонської обласної адміністрації, після чого Сальдо було обрано міським головою.
"Невідому людину, без конкретних ідей відродження міста, на той час підтримало чимало впливових осіб", – додає Молчанов.
Політолог називає це звичайним шляхом агента, якого вирішили розконсервувати.
Більше про феномен окупації на Херсонщині дивіться у повному випуску проєкту "Нічна варта" на 1+1.
Раніше політичний експерт Валентин Гладких заявив, що Медведчук не сказав про Порошенка нічого нового.
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