Папа Римський у свій день народження поцілував руку безхатькові

У день свого 86-річчя понтифік нагородив трьох людей, які беруть участь у благодійних акціях.

Папа Римський Франциск у суботу, 17 грудня, відзначив своє 86-річчя, нагородивши орденом Матері Терези священника, бізнесмена та безхатька на знак визнання їхніх діянь милосердя.

Про це повідомляє Reuters.

Серед нагороджених — безпритульний на ім’я Джан П’єро, який має вуличне прізвисько Вуе. Орден Матері Терези він отримав за те, що ділиться з “колегами” отриманою милостинею.

Іншими двома нагородженими були францисканський священик Ханна Джаллуф, сирієць, який служить у своїй країні, та італійський промисловець Сільвано Педролло, який отримав відзнаку за будівництво шкіл і забезпечення питною водою бідних громад у країнах, що розвиваються.

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На церемонії у Ватикані Франциск вручив їм приз – малий глобус світу в кубоподібній рамці із зображенням Матері Терези з дитиною.

Під час нагородження Папа Римський поцілував бездомному руку, а одна з черниць ордену, заснованого Матір'ю Терезою, поклала йому на шию квітковий гірлянду.

На окремій аудієнції семінаристи з Риму подарували Папі торт. Інших спеціальних заходів з нагоди дня народження понтифіка не планувалося.

Папа Франциск (Хорхе Маріо Берголіо) народився 17 грудня 1936 року в столиці Аргентини Буенос-Айресі. Наступного року, в березні, виповниться 10 років з моменту його обрання главою 1,3 мільярда віруючих католицької церкви.

Нагадаємо, раніше Папа Римський Франциск під час традиційної молитви до Діви Марії розплакався, коли хотів принести подяку українців “за мир, який ми давно просимо у Господа”.

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