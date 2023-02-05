6 лютого — яке церковне свято в православному календарі

Яке завтра свято в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Завтра, 6 лютого, в православному календарі день пам’яті преподобної Ксенії Римської. Жила вона у V столітті і була дочкою римського сенатора. В зовсім юному віці дівчина вирішила, що залишиться незайманою, не буде виходити заміж, а натомість все своє життя присвятить Богу. Щоб батько не розсердився, з двома рабинями пішла з дому. Відправилися вони до Олександрії, де познайомилися із настоятелем святої обителі апостола Андрія (Мілассі). Поїхала туди Ксенія, придбала ділянку і побудувала церкву. Потім заснувала монастир, в якому стала дияконесою.
Ксенія прославилачя як свята, яка допомогла відвести багато душ від гріха. Завжди намагалася допомогти нужденним ділом чи молитвою. Проповідувала християнство і займалася благодійністю.
На честь преподобної в народі 6 лютого святкують свято Ксенії Напівхлібниці.
Прикмети 6 лютого
- погода 6 лютого вказує, якою буде весна;
- якщо немає вітру, то друга половина липня буде сухою і спекотною;
- 6 лютого заметіль — весна прийде пізно;
- хмари високі і рідкі — скоро наступить відлига.
Що завтра не можна робити
6 лютого намагалися не зав'язувати вузли, тому що це могло спричинити біди і притягнути смерть. Вважалося, що сни проти 6 лютого двозначні, вони можуть здійснитися, але навпаки. І про них не можна нікому розповідати, тому що інакше нічого не відбудеться.
Що можна робити завтра
Половина зими у цю дату вже пройшла, тому селяни починали перевіряти запаси хліба. Вважалося, що до нового урожаю повинно бути стільки ж хліба, скільки вже з'їли.
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