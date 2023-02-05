6 февраля — какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 6 февраля, в православном календаре день памяти преподобной Ксении Римской. Жила она в V веке и была дочерью римского сенатора. В совсем юном возрасте девушка решила, что останется девственной, не будет выходить замуж, а всю свою жизнь посвятит Богу. Чтобы отец не рассердился, с двумя раввинами ушла из дома. Отправились они в Александрию, где познакомились с настоятелем святой обители апостола Андрея (Миласси). Поехала туда Ксения, купила участок и построила церковь. Затем основала монастырь, в котором стала дьяконессой.

Ксения прославила как праздника, которая помогла отвести много душ от греха. Всегда пыталась помочь нуждающимся делам или молитвой. Проповедовала христианство и занималась благотворительностью.

В честь преподобной в народе 6 февраля празднуют праздник Ксении Полухлебницы.

Приметы 6 февраля

Народные приметы 6 февраля / Фото: Pexels

погода 6 февраля указывает, какой будет весна;

если нет ветра, то вторая половина июля будет сухой и жаркой;

6 февраля метель — весна придет поздно;

облака высокие и редкие — скоро наступит оттепель.

Что завтра нельзя делать

6 февраля пытались не завязывать узлы, потому что это могло повлечь беды и привлечь смерть. Считалось, что сны против 6 февраля двузначны, они могут сбыться, но наоборот. И о них нельзя никому рассказывать, потому что иначе ничего не произойдет.

Что можно делать завтра

Половина зимы в эту дату прошла, поэтому крестьяне начинали проверять запасы хлеба. Считалось, что до нового урожая должно быть столько же хлеба, сколько съели.

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