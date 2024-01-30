Снайперы ССО уничтожили российских разведчиков на Херсонщине (видео)

В Херсонском направлении украинские снайперы уничтожили российских разведчиков. Враг был обнаружен во время ночного наблюдения бойцами 73-го морского центра ССО.

Об этом сообщает Командование сил специальных операций ВС Украины.

ВСУ открыли огонь по группе, в результате чего были уничтожены трое военнослужащих армии РФ.

"Наши операторы ведут постоянное наблюдение в своем районе ответственности и уничтожают все попадающие в их прицелы цели", — подытожили в ССО.

Ранее ВСУ поразили радиолокационную станцию российской системы ПВО. Она базировалась в поселке Раздольное, что во временно оккупированном Крыму.

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