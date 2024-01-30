Снайпери ССО знищили російських розвідників на Херсонщині (відео)

На Херсонському напрямку українські снайпери знищили російських розвідників. Ворога виявили під час нічного спостереження бійці 73-го морського центру ССО.

Про це повідомляє Командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

ЗСУ відкрили вогонь по групі, внаслідок чого було знищено трьох військовослужбовців армії РФ.

"Наші оператори ведуть постійне спостереження у своєму районі відповідальності та знищують всі цілі, що потрапляють в їхні приціли", - підсумували у ССО.

Раніше ЗСУ уразили радіолокаційну станцію російської системи ППО. Вона базувалася у селищі Роздольне, що в тимчасово окупованому Криму.

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