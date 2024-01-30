Як покращити роботу ТЦК: у Сухопутних військах розповіли

Співробітники ТЦК - це переважно люди, які вже воювали на фронті чи обмежено придатні для військової служби, наголосили у ЗСУ.

Коли запровадять нові закони про проведення мобілізації, тоді багато спірних питань, зокрема з роботою ТЦК, зникнуть.

Про це 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

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"З одного боку, президент вважає так, як має бути комфортно для населення, а з іншого боку мовиться про те, що зараз не змінені процедури. Працівники центрів комплектування зобов'язані діяти згідно з чинним законодавством, його наказами та вимогами", – зауважив Тимочко.

Він наголосив, що співробітники ТЦК - це переважно люди, які вже воювали на фронті чи обмежено придатні для військової служби. Під час вручення повісток вони діють відповідно до закону.

"Якщо є потреба це скасувати, тоді це треба робити на законодавчому рівні. Поки що чітких визначень та правил що для суспільства, що для військових (немає – ред.). Це вже можна було давно зробити, прописати порядки та дотримуватися їх", – наголосив Тимочко.

Нагадаємо, ТСН.ua писав матеріал, чи може "полювання" за чоловіками перейти в онлайн.

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