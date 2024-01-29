Курс валют в Україні: долар після падіння пішов угору, купувати чи продавати

Минулий тиждень приніс на фінансовому ринку дві головні новини – чергове рішення Національного банку України (НБУ) щодо облікової ставки та зміну тренду курсу долара з низхідного на висхідний, тобто американська валюта знову почала дорожчати після того, як дешевшала майже три тижні. Також нагадаємо: облікова ставка – це відсоток річних, під який Нацбанк позичає гривню комерційним банкам.

Чому курс долара знову почав зростати, чого очікувати на поточному тижні, чи варто вкладати кошти у валюту, що вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

Ви дізнаєтеся:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу поточного тижня, від 29 січня до 4 лютого;

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко та фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, готівковий долар почав дорожчати з середи, 24 січня. А за два перші дні минулого тижня він подешевшав у середньому ще на 10 коп., або до 38,13 грн/долар у продажу і на 5 коп., або до 37,53 грн/долар у купівлі. Від середи тренд змінився, почалося повільне зростання курсу, і в неділю на офіційному ринку за долар уже просили в середньому 38,30 грн (+17 коп. за тиждень), а купували його по 37,73 грн (+20 коп.). Найнижчий курс продажу у банках склав 38,15 грн/долар, найвищий курс купівлі – 38 грн/долар.

Євро також подорожчав, але не так значно як долар: за тиждень євровалюта додала у продажу в середньому 8 коп. (до 41,84 грн/євро), у купівлі в середньому 7 коп. (до 41,07 грн/євро).

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, і долар, і євро повільно дорожчали у продажу весь тиждень. А от у купівлі долар, навпаки, здешевшав на 30 коп. Тобто міняйли вважали, що у лютому долар знову почне дешевшати і запасатися ним за дорого не варто, зиску не буде. На неділю, 28 січня, середній курс продажу долара становив 38,27 грн (+10 коп.), курс купівлі - 37 грн (-30 коп.), для євро відповідно 41,94 грн (+20 коп.), та 41,70 грн/євро (+12 коп.).

Нацбанк за тиждень послабив гривню як до долара, так і до євро. На понеділок, 29 січня, регулятор встановив офіційний курс 37,78 грн/долар (+26 коп.) та 41,06 грн/євро (+22 коп.). Співвідношення долар/євро складає 1,09, як і тиждень тому.

Також регулятор не змінив облікову ставку, вона, як і раніше, становить 15% річних. Як пояснили фахівці НБУ, це рішення узгоджується з необхідністю подальшого підтримання курсової стійкості гривні, збереження помірної інфляції у 2024 році та її приведення до цільового діапазону 5% ± 1%. Нагадаємо: востаннє Нацбанк зменшив облікову ставку 15 грудня 2023 року з 16% до 15%.

Експерти вважають рішення Нацбанку щодо збереження облікової ставки прогнозованим, зміну тренду курсу валют називають тимчасовим, а коливання курсу валют оцінюють як незначні.

"Насправді на ринку рівновага, попит і пропозиція зараз збалансовані", – зазначив Олег Пендзин.

Олександр Охріменко назвав зростання курсу на минулому тижні коливанням у межах статистичної похибки.

"Зміна курсу на 10 копійок за тиждень – це менше ніж 0,3%, тобто дуже мало", – уточнив Олександр Охріменко.

Чого очікувати від курсу валют цього тижня

Прогнози експертів позитивні: подальшої девальвації гривні вони не очікують.

"На минулому тижні вперше за тривалий час пропозиція валюти на міжбанківському ринку була більшою, ніж попит, – відзначив Андрій Шевчишин. – Але курс долара не пішов глибоко вниз, бо Нацбанк викупив надлишки. Чим показав: безготівковий курс надалі не буде нижчим за 37,5 грн/долар. А середній готівковий, відповідно, на 60-80 коп. вищий, це 38,10-38,30 грн/долар".

Експерт також нагадав, що 1 лютого лідери Євросоюзу зберуться на саміт, щоб спробувати досягти угоди про виділення 50 млрд євро допомоги Україні. Поки очікування позитивні, але якщо 1 лютого щось піде не так, це може викликати негативну реакцію на нашому ринку. Втім, ймовірність форс-мажору на саміті ЄС, на його думку, невисока.

З цим згодний і Олександр Охріменко.

"Такі незначні коливання курсу продовжаться й на поточному тижні, – прогнозує Олександр Охріменко. – Український ринок завмер, чекає на остаточне рішення США та ЄС щодо виділення Україні фінансової допомоги".

Олег Пендзин додав про хороші новини з-за кордону: США мають намір надати Україні додатково 11,8 млрд доларів, окрім обіцяної раніше військової допомоги. Додаткова допомога піде на фінансування лікарень, шкіл, служб швидкого реагування тощо.

"На поточному тижні також чекаємо позитивні сигнали з ЄС. Все це, зокрема, дозволяє прогнозувати, що курс гривні залишиться стабільним", – підбив підсумки Олег Пендзин.

Продавати чи купувати валюту

Думки експертів різні.

Олег Пендзин та Олександр Охріменко важають, що гривня зараз вигідніша ніж долар. Однак є різниця.

Якщо Олег Пендзин радить зберігати кошти на короткострокових гривневих депозитах (не більше трьох місяців), які дадуть прибуток у середньому 12% річних, або 3% за три місяці, то Олександр Охріменко вважає, що на сьогодні інвестиції у військові облігації більш вигідні, ніж банківські депозити.

"Можна отримати доходу по військових облігаціях 16-18% річних в гривні, цей дохід не оподатковується, на відміну від процентів по депозитах, – говорить Олександр Охріменко. – Їх пропонують кілька банків, номінал 1000 грн, можна купити на будь-яку суму. Ще є валютні облігації, там дохід сягає або 4-4,5% в доларах, або 3-3,5% в євро, однак номінал вищий".

Андрій Шевчишин також згодний, що купівля зараз готівкових доларів або євро не дасть швидкого прибутку.

Та він зазначив: довготермінове інвестування у готівкову валюту вважається найменш ризикованим на випадок різкого зниження курсу гривні.

"Йде війна, девальваційні очікування гривні залишаються, – аргументує експерт. – Завжди є ймовірність, що гривня водночас подешевшає. Тим, хто хоче почуватися спокійно, краще мати валюту на руках, а не гривні в банку чи в цінні папери. Як варіант, можна "розкласти яйця по різних кошиках", але таке є доцільним для власників значних коштів, це, принаймні, кілька тисяч доларів в еквіваленті".

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