"Євробачення-2024": в якому півфіналі та коли виступить Україна

Названа точна дата виступу українського представника чи представниці у Швеції.
Організатори "Євробачення-2024" вже назвали, у якому півфіналі та коли виступить Україна.
30 січня на онлайн-трансляції у Швеції шляхом жеребкування було визначено, в яких півфіналах виступатимуть країни-учасниці.
Так, Україна презентуватиме свою пісню й виступ у першому півфіналі "Євробачення-2024", який відбудеться 7 травня.
До слова, згідно з правилами конкурсу, країни так званої "Великої п'ятірки" потрапляють одразу до фіналу. Зокрема, Велика Британія, Німеччина, Франція, Іспанія й Італія. До них доєднається і Швеція як минулорічний переможець "Євробачення-2023". До того ж було визначено, коли ці країни зможуть голосувати. Так, у першому півфіналі свої голоси за фаворитів віддаватимуть Велика Британія, Швеція та Німеччина, а у другому – Франція, Іспанія й Італія.
Зазначимо, "Євробачення-2024" відбудеться вже у травні цього року у Швеції, місті Мальме. Перший і другий півфінали конкурсу заплановані на 7 та 9 травня, а грандфінал – на 11 травня.
Нагадаємо, вже 3 лютого стане відомо, хто представлятиме Україну на міжнародному конкурсі. Раніше ми писали, де та о котрій дивитися нацвідбір, як голосувати та розглянули прогнози букмекерів.
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