"Евровидение-2024": в каком полуфинале и когда выступит Украина

Организаторы "Евровидения-2024" уже назвали, в каком полуфинале и когда выступит Украина.

30 января на онлайн-трансляции в Швеции путем жеребьевки было определено, в каких полуфиналах будут выступать страны-участницы.

Так, Украина представит свою песню и выступление в первом полуфинале "Евровидения-2024", которое состоится 7 мая.

"Евровидение-2024": полуфинал, в котором выступит Украина

К слову, согласно правилам конкурса, страны так называемой "Большой пятерки" попадают сразу в финал. В частности, Великобритания, Германия, Франция, Испания и Италия. К ним присоединится и Швеция как прошлогодний победитель "Евровидения-2023". К тому же, было определено, когда эти страны смогут голосовать. Так, в первом полуфинале свои голоса за фаворитов будут отдавать Великобритания, Швеция и Германия, а во втором – Франция, Испания и Италия.

"Евровидение-2024": как будут голосовать страны "Большой пятерки" и Швеция

Отметим, "Евровидение-2024" состоится уже в мае этого года в Швеции, городе Мальмё. Первый и второй полуфиналы конкурса запланированы на 7 и 9 мая, а грандфинал – на 11 мая.

Напомним, уже 3 февраля станет известно, кто будет представлять Украину на международном конкурсе. Раньше мы писали, где и во сколько смотреть нацотбор, как голосовать и рассмотрели прогнозы букмекеров.

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